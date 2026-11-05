MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.11.2023 wurden Lufthansa-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lufthansa-Papier 7.53 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 132.767 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 8.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’075.41 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7.54 Prozent vermehrt.

Lufthansa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch