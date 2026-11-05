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05.11.2026 10:02:01
MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 05.11.2023 wurden Lufthansa-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lufthansa-Papier 7.53 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 132.767 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 8.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’075.41 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7.54 Prozent vermehrt.
Lufthansa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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