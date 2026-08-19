LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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19.08.2026 10:02:14
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 137.75 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 7.260 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 363.70 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 18.08.2026 auf 50.10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63.63 Prozent eingebüsst.
Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.89 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie wurde der Erstkurs mit 44.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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