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LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

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Rentable LEG Immobilien-Anlage? 19.08.2026 10:02:14

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie gebracht.

LEG Immobilien
46.78 CHF -0.74%
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Heute vor 5 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 137.75 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 7.260 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 363.70 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 18.08.2026 auf 50.10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63.63 Prozent eingebüsst.

Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.89 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie wurde der Erstkurs mit 44.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: LEG
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18.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
18.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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17.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 14.08.2026 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
17.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Correction of a release from 14/08/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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