MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 67.14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.489 LEG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.51 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 03.11.2026 auf 48.68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.49 Prozent verringert.

Insgesamt war LEG Immobilien zuletzt 3.76 Mrd. Euro wert. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines LEG Immobilien-Papiers auf 44.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch