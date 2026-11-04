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|Profitabler LEG Immobilien-Einstieg?
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04.11.2026 10:02:12
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 67.14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.489 LEG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.51 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 03.11.2026 auf 48.68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.49 Prozent verringert.
Insgesamt war LEG Immobilien zuletzt 3.76 Mrd. Euro wert. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines LEG Immobilien-Papiers auf 44.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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