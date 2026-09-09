MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67.48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.819 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (48.64 EUR), wäre das Investment nun 720.81 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 27.92 Prozent.

Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.69 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Papiere an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer LEG Immobilien-Aktie auf 44.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch