LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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06.10.2026 10:02:12
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren LANXESS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der LANXESS-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56.69 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17.640 LANXESS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LANXESS-Aktie auf 12.48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 220.14 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 220.14 EUR, was einer negativen Performance von 77.99 Prozent entspricht.
Insgesamt war LANXESS zuletzt 1.04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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