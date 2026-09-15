LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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15.09.2026 10:02:07
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das LANXESS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LANXESS-Aktie betrug an diesem Tag 23.44 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 42.662 LANXESS-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 14.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 597.27 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40.27 Prozent.
Am Markt war LANXESS jüngst 1.23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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