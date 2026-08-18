MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LANXESS-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24.36 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LANXESS-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.105 LANXESS-Aktien. Die gehaltenen LANXESS-Papiere wären am 17.08.2026 61.82 EUR wert, da der Schlussstand 15.06 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38.18 Prozent verringert.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich zuletzt auf 1.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch