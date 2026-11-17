Heute vor 3 Jahren wurden Trades LANXESS-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23.58 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hat, hat nun 42.409 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 556.40 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 16.11.2026 auf 13.12 EUR belief. Damit wäre die Investition um 44.36 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich zuletzt auf 1.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch