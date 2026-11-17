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17.11.2026 10:02:05
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren LANXESS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades LANXESS-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23.58 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hat, hat nun 42.409 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 556.40 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 16.11.2026 auf 13.12 EUR belief. Damit wäre die Investition um 44.36 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von LANXESS belief sich zuletzt auf 1.14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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