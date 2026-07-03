KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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03.07.2026 10:02:30
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in KRONES-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141.60 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 70.621 KRONES-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 114.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’050.85 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 19.49 Prozent.
Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3.58 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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