MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’372 0.1%  SPI 20’237 0.2%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’688 0.4%  Euro 0.9185 0.0%  EStoxx50 6’377 0.3%  Gold 4’181 1.4%  Bitcoin 49’475 0.0%  Dollar 0.8017 -0.2%  Öl 71.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 3 Jahren angefallen
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren verdient
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentables KRONES-Investment? 03.07.2026 10:02:30

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in KRONES-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

KRONES
103.33 CHF -1.35%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141.60 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 70.621 KRONES-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 114.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’050.85 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 19.49 Prozent.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3.58 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Krones AG
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!