MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem KRONES-Papier statt. Zur Schlussglocke war die KRONES-Aktie an diesem Tag 127.80 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die KRONES-Aktie investierten, hätten nun 0.782 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 22.10.2026 87.32 EUR wert, da der Schlussstand 111.60 EUR betrug. Damit wäre die Investition 12.68 Prozent weniger wert.

KRONES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.63 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch