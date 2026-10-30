MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die KRONES-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die KRONES-Anteile bei 90.65 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.031 KRONES-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der KRONES-Aktie auf 114.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’259.79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.98 Prozent vermehrt.

Am Markt war KRONES jüngst 3.61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch