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|Lohnende Knorr-Bremse-Anlage?
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23.10.2026 10:02:13
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Knorr-Bremse-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 54.34 EUR. Bei einem Knorr-Bremse-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.403 Knorr-Bremse-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (96.25 EUR), wäre das Investment nun 1’771.26 EUR wert. Mit einer Performance von +77.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 15.97 Mrd. Euro wert. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie lag beim Börsengang bei 80.80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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