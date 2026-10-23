MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Knorr-Bremse-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 54.34 EUR. Bei einem Knorr-Bremse-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.403 Knorr-Bremse-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (96.25 EUR), wäre das Investment nun 1’771.26 EUR wert. Mit einer Performance von +77.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 15.97 Mrd. Euro wert. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie lag beim Börsengang bei 80.80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch