Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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21.08.2026 10:02:26
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Knorr-Bremse-Aktien verdienen können.
Die Knorr-Bremse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Knorr-Bremse-Anteile betrug an diesem Tag 89.95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.117 Knorr-Bremse-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 99.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’100.61 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’100.61 EUR, was einer positiven Performance von 10.06 Prozent entspricht.
Knorr-Bremse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.93 Mrd. Euro gelistet. Damals wurde der erste Kurs des Knorr-Bremse-Papiers bei 80.80 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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