MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61.62 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Knorr-Bremse-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162.285 Knorr-Bremse-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 106.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’348.26 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73.48 Prozent zugenommen.

Knorr-Bremse wurde am Markt mit 17.10 Mrd. Euro bewertet. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie lag beim Börsengang bei 80.80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch