MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: Über diese Dividende können sich KION GROUP-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Titel KION GROUP am 29.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0.70 EUR. Damit wurde die KION GROUP-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 268.42 Prozent angezogen. Die gesamte Dividendenausschüttung von KION GROUP beläuft sich auf 24.90 Mio. EUR. Damit wurde die KION GROUP-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 87.34 Prozent geschmälert.

KION GROUP- Dividendenrenditeanpassung

Zum XETRA-Schluss ging die KION GROUP-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 44.38 EUR aus dem Handel. Das KION GROUP-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem KION GROUP-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Der KION GROUP-Titel verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1.81 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0.71 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von KION GROUP via XETRA 49.23 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -44.58 Prozent noch immer stärker zugenommen als der KION GROUP-Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (Jungheinrich) fällt KION GROUP im Jahr 2023 hinter der Konkurrenz zurück. Bei der Dividendenrendite verliert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Jungheinrich mit einer Dividendenzahlung von 0.75 EUR und einer Dividendenrendite von 0.75 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel KION GROUP

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0.94 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2.14 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von KION GROUP

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens KION GROUP beläuft sich aktuell auf 6.061 Mrd. EUR. Das KGV von KION GROUP beläuft sich aktuell auf 16.58. Der Umsatz von KION GROUP betrug in 2023 11.434 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 2.33 EUR.

Redaktion finanzen.ch