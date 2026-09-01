MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 51.29 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 194.970 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der KION GROUP-Aktie auf 44.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’641.06 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13.59 Prozent.

KION GROUP war somit zuletzt am Markt 5.91 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der KION GROUP-Anteilsschein bei 24.19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch