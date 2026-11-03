MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des K+S-Papiers betrug an diesem Tag 15.79 EUR. Bei einem K+S-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.333 K+S-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 83.22 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 02.11.2026 auf 13.14 EUR belief. Damit wäre die Investition um 16.78 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch