|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|K+S-Anlage
|
03.11.2026 10:02:17
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des K+S-Papiers betrug an diesem Tag 15.79 EUR. Bei einem K+S-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.333 K+S-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 83.22 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 02.11.2026 auf 13.14 EUR belief. Damit wäre die Investition um 16.78 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2.34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.