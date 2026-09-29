K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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29.09.2026 10:02:12
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in K+S-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.60 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 86.207 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’350.00 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 28.09.2026 auf 15.66 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’350.00 EUR entspricht einer Performance von +35.00 Prozent.
Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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