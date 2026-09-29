MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.60 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 86.207 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’350.00 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 28.09.2026 auf 15.66 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’350.00 EUR entspricht einer Performance von +35.00 Prozent.

Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch