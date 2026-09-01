MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des K+S-Papiers betrug an diesem Tag 11.52 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8.681 K+S-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.32 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 31.08.2026 auf 16.51 EUR belief. Mit einer Performance von +43.32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war K+S zuletzt 2.92 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch