K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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01.09.2026 10:02:33
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des K+S-Papiers betrug an diesem Tag 11.52 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8.681 K+S-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.32 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 31.08.2026 auf 16.51 EUR belief. Mit einer Performance von +43.32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war K+S zuletzt 2.92 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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