MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 18.08.2021 wurde das K+S-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11.14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 89.807 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (14.77 EUR), wäre die Investition nun 1’326.45 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32.64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch