HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
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20.08.2026 10:02:04
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.
HELLA GmbH-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 88.00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.136 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 70.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.23 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.77 Prozent abgenommen.
HELLA GmbH wurde am Markt mit 7.91 Mrd. Euro bewertet. Am 11.11.2014 wagte die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der HELLA GmbH-Aktie bei 27.50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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