HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|HELLA GmbH-Anlage im Blick
|
01.10.2026 10:02:04
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen HELLA GmbH-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem HELLA GmbH-Papier statt. Zum Handelsende stand das HELLA GmbH-Papier an diesem Tag bei 59.68 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investierten, hätten nun 1.676 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117.79 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Papiers am 30.09.2026 auf 70.30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.79 Prozent erhöht.
Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7.77 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Papiere fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Papiers auf 27.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
24.09.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
03.09.26
|MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|01.07.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.