MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem HELLA GmbH-Papier statt. Zum Handelsende stand das HELLA GmbH-Papier an diesem Tag bei 59.68 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investierten, hätten nun 1.676 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117.79 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Papiers am 30.09.2026 auf 70.30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.79 Prozent erhöht.

Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7.77 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Papiere fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Papiers auf 27.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch