MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren eingefahren

Am 08.10.2016 wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34.88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.674 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 69.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’998.57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99.86 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 7.73 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-IPO fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des HELLA GmbH-Papiers wurde der Erstkurs mit 27.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch