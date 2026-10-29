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29.10.2026 10:02:11
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60.00 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HELLA GmbH-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.667 HELLA GmbH-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers auf 70.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’180.00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18.00 Prozent.
Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7.87 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Den ersten Handelstag begann das HELLA GmbH-Papier bei 27.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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