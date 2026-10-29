MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60.00 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HELLA GmbH-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.667 HELLA GmbH-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers auf 70.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’180.00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18.00 Prozent.

Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7.87 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Den ersten Handelstag begann das HELLA GmbH-Papier bei 27.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch