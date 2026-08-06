MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

HELLA GmbH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.540 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 71.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’177.64 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.76 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH bezifferte sich zuletzt auf 7.89 Mrd. Euro. Die HELLA GmbH-Aktie wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der HELLA GmbH-Aktie bei 27.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch