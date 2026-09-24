HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
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24.09.2026 10:02:04
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in HELLA GmbH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 66.60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 150.150 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 10’510.51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70.00 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 5.11 Prozent.
Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 7.78 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 wurden HELLA GmbH-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die HELLA GmbH-Aktie bei 27.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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