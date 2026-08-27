MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 64.70 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 15.456 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 70.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’083.46 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 8.35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HELLA GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 7.86 Mrd. Euro. Der HELLA GmbH-Börsengang fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie wurde der Erstkurs mit 27.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch