MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren bedeutet

Am 21.08.2021 wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 42.56 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 234.962 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 39.48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’276.32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7.24 Prozent vermindert.

Am Markt war FUCHS SE VZ jüngst 4.80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch