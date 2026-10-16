MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen FUCHS SE VZ-Anteile letztlich bei 42.18 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.708 FUCHS SE VZ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 45.64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’082.03 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.20 Prozent angewachsen.

FUCHS SE VZ war somit zuletzt am Markt 5.52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch