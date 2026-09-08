MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fraport-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72.45 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fraport-Aktie investiert, befänden sich nun 13.803 Fraport-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 845.41 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 07.09.2026 auf 61.25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.46 Prozent verringert.

Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 5.77 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Fraport-Anteile an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Damals wurde der erste Kurs des Fraport-Papiers bei 35.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch