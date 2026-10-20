Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Fraport-Anlage im Blick
|
20.10.2026 10:02:12
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Fraport-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Fraport-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Fraport-Aktie an diesem Tag 62.54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15.990 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fraport-Aktien wären am 19.10.2026 972.18 EUR wert, da der Schlussstand 60.80 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.78 Prozent abgenommen.
Fraport war somit zuletzt am Markt 5.58 Mrd. Euro wert. Das Fraport-IPO fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35.40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fraport AG
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|MDAX aktuell: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Fraport-Aktie gewinnt: Flughafengruppe wächst im September (Dow Jones)
|
13.10.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich seitwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.