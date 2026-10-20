MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Fraport-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Fraport-Aktie an diesem Tag 62.54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15.990 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fraport-Aktien wären am 19.10.2026 972.18 EUR wert, da der Schlussstand 60.80 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.78 Prozent abgenommen.

Fraport war somit zuletzt am Markt 5.58 Mrd. Euro wert. Das Fraport-IPO fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35.40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch