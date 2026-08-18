Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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18.08.2026 10:02:13
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Fraport-Investment verdienen können.
Am 18.08.2023 wurde das Fraport-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48.18 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fraport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20.756 Fraport-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 64.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’330.43 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33.04 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Fraport belief sich jüngst auf 6.06 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 wagte die Fraport-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Fraport-Papiers lag beim Börsengang bei 35.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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