MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Verlust hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem flatexDEGIRO-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 32.24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 310.174 flatexDEGIRO-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 22.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’009.93 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29.90 Prozent vermindert.

flatexDEGIRO war somit zuletzt am Markt 2.49 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2009 wagte die flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Papiers lag beim Börsengang bei 4.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch