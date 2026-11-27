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27.11.2026 10:02:31
MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21.54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46.425 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 1’092.85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23.54 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.29 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich jüngst auf 2.51 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Die flatexDEGIRO-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 4.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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