MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Evonik-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18.19 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Evonik-Aktie investiert, befänden sich nun 549.753 Evonik-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 9’587.69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.44 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 4.12 Prozent.

Evonik erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.37 Mrd. Euro. Das Evonik-Papier wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Evonik-Aktie auf 33.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch