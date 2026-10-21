Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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21.10.2026 10:02:15
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Evonik-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Evonik-Anteile bei 28.11 EUR. Bei einem Evonik-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.575 Evonik-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 744.93 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 20.10.2026 auf 20.94 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 25.51 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 9.94 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Papiere an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Die Evonik-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 33.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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