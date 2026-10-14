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Performance unter der Lupe 14.10.2026 10:03:12

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Evonik-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Evonik
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Am 14.10.2023 wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17.12 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5.841 Evonik-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.12 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 13.10.2026 auf 21.42 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 125.12 EUR entspricht einer Performance von +25.12 Prozent.

Evonik markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.83 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Papiere an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Den ersten Handelstag begann das Evonik-Papier bei 33.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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