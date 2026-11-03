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03.11.2026 10:02:17
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen DEUTZ-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden DEUTZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’487.562 DEUTZ-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (9.71 EUR), wäre das Investment nun 24’154.23 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 141.54 Prozent zugenommen.
DEUTZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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