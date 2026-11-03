MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden DEUTZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’487.562 DEUTZ-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (9.71 EUR), wäre das Investment nun 24’154.23 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 141.54 Prozent zugenommen.

DEUTZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch