MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren verdient

DEUTZ-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4.50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22.217 DEUTZ-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 10.69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 237.50 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 137.50 Prozent angezogen.

DEUTZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch