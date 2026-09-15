DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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15.09.2026 10:02:07
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in DEUTZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden DEUTZ-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8.29 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 120.627 DEUTZ-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’482.51 EUR, da sich der Wert einer DEUTZ-Aktie am 14.09.2026 auf 12.29 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 48.25 Prozent.
Am Markt war DEUTZ jüngst 1.96 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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