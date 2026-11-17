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17.11.2026 10:02:05
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delivery Hero-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Delivery Hero-Investment gewesen.
Die Delivery Hero-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.69 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 59.916 Delivery Hero-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’204.91 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 16.11.2026 auf 36.80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 120.49 Prozent.
Delivery Hero war somit zuletzt am Markt 11.35 Mrd. Euro wert. Das Delivery Hero-Papier wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Delivery Hero-Papiers wurde der Erstkurs mit 26.90 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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