Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Delivery Hero-Investmentbeispiel
|
20.10.2026 10:02:12
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delivery Hero-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Delivery Hero-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Delivery Hero-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Delivery Hero-Papier an diesem Tag 23.21 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.308 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 163.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.99 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 63.68 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 11.77 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wagte die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Delivery Hero-Papiers auf 26.90 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX drehen ins Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich aufwärts, während auch der deutsche Aktienmarkt steigt. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.