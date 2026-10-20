MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delivery Hero-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Delivery Hero-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Delivery Hero-Papier an diesem Tag 23.21 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.308 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 163.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.99 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 63.68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 11.77 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wagte die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Delivery Hero-Papiers auf 26.90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch