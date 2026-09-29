Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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29.09.2026 10:02:12
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27.17 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hat, hat nun 3.681 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (36.56 EUR), wäre das Investment nun 134.56 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34.56 Prozent zugenommen.
Delivery Hero erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.13 Mrd. Euro. Das Delivery Hero-Papier wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Delivery Hero-Papiers bei 26.90 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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