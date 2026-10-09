MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das CTS Eventim-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 81.00 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 12.346 CTS Eventim-Aktien. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 08.10.2026 700.62 EUR wert, da der Schlussstand 56.75 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 29.94 Prozent.

Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 5.36 Mrd. Euro wert. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch