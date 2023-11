MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 24.11.2018 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34.20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.240 CTS Eventim-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’839.18 EUR, da sich der Wert einer CTS Eventim-Aktie am 23.11.2023 auf 62.90 EUR belief. Mit einer Performance von +83.92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.03 Mrd. Euro. CTS Eventim-Papiere wurden am 01.02.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CTS Eventim-Aktie auf 25.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch