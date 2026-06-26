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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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Investmentbeispiel 26.06.2026 10:02:30

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

CTS Eventim
45.47 CHF -1.13%
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Vor 3 Jahren wurde das CTS Eventim-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56.15 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CTS Eventim-Aktie investiert, befänden sich nun 17.809 CTS Eventim-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 49.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 886.91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.31 Prozent verringert.

Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 4.83 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Anteils fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com
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