MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CTS Eventim-Papier 30.28 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.303 CTS Eventim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 16.04.2026 191.91 EUR wert, da der Schlussstand 58.10 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 191.91 EUR entspricht einer Performance von +91.91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5.39 Mrd. Euro. Das CTS Eventim-IPO fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Anteils belief sich damals auf 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch