CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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17.04.2026 10:02:25
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CTS Eventim-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CTS Eventim-Papier 30.28 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.303 CTS Eventim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 16.04.2026 191.91 EUR wert, da der Schlussstand 58.10 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 191.91 EUR entspricht einer Performance von +91.91 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5.39 Mrd. Euro. Das CTS Eventim-IPO fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Anteils belief sich damals auf 25.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch