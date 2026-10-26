MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde das Bilfinger SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 97.70 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.235 Bilfinger SE-Aktien. Die gehaltenen Bilfinger SE-Aktien wären am 23.10.2026 562.95 EUR wert, da der Schlussstand 55.00 EUR betrug. Mit einer Performance von -43.71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 2.03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch