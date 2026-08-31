Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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31.08.2026 10:02:22
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurde das Bilfinger SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 88.55 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investierten, hätten nun 112.931 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’576.51 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 28.08.2026 auf 84.80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.23 Prozent abgenommen.
Bilfinger SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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