MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bilfinger SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35.90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Bilfinger SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.785 Bilfinger SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 156.54 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 16.10.2026 auf 56.20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56.54 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bilfinger SE eine Marktkapitalisierung von 2.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch